Rooien Bart heeft nooit bestaan, maar toch leeft hij nu meer dan ooit

Schoenmaker Rooien Bart is in de regio Waalwijk weer springlevend. De roman Rooien Bart is opnieuw uitgegeven. Hij heeft zijn eigen Facebookpagina, bier, koek én nu ook een expositie. Er worden zelfs liedjes over hem gezongen. Opmerkelijk, want hij heeft nooit bestaan.

Rob Bartol Geschreven door

Rooien Bart is ook een van de centrale figuren van de dubbelexpositie 'Rooien Bart/Waalwijk 100 jaar samen' in het Huis van Waalwijk. Ook het schoenmakerskamertje, dat dus nooit van Rooien Bart was, is daar te zien. Sterker nog: het kamertje bestond al voordat Rooien Bart was bedacht. Charles van Heesbeen legt uit hoe dat kan. Zijn opa J.W. Heesbeen was in 1948 voorzitter van de expositie 'Waalwijk 1948'. Het geld dat daarvan overbleef werd gebruikt om een origineel schoenmakershuiskamertje na te bouwen in een klein oud huisje. "Daar hoorde ook een goed verhaal bij, vond mij opa. Daarom schreef hij de roman Rooien Bart."

De roman over Rooien Bart is opnieuw uitgegeven

Het verhaal over de schoenmaker speelt zich af tussen 1900 en 1920. Het boek verscheen voor het eerst in 1963 en is nu opnieuw uitgegeven. "Bij het schrijven heeft mijn opa zich gebaseerd op eigen aantekeningen, waargebeurde verhalen en anekdotes. Omdat hij niet wilde dat de hoofdpersoon te herleiden was naar bestaande personen, bedacht hij de nu mythische figuur Rooien Bart." “Zijn belevenissen als schoenmaker speelden zich af in het dorp Baardwijk", vertelt René Klerkx, voorzitter van werkgroep Waalwijk 100 jaar samen. "Baardwijk moest samen met het dorp Besoyen honderd jaar geleden gedwongen fuseren met Waalwijk én daar was heel veel weerstand tegen.”

René Klerx geeft tekst en uitleg over de expositie Waalwijk 100 jaar samen

Voor de betrokken inwoners is gemeentelijke herindeling vaak een zwaar en emotioneel proces. “Honderd jaar geleden was dat niet anders”, vertelt Jac Leijtens van de werkgroep. “De expositie gaat over het gedoe rondom die herindeling, maar ook voor het dagelijks leven van de mensen van toen." Hoe armoedig dat leven was, wordt onder meer zichtbaar in de nagebouwde schoenmakerskamer van Rooien Bart in het Huis van Waalwijk. Hoewel Rooien Bart niet echt heeft bestaan, is zijn nagebouwde schoenmakerskamer wel de inspiratie voor het nieuwe museum Schoenenkwartier dat op 28 juni officieel geopend wordt. De schoenmakerskamer van Rooien Bart was tientallen jaren een van de pronkstukken van het Waalwijkse schoenenmuseum. Het nieuwe Schoenenkwartier heeft de werkplaats in bruikleen afgestaan aan voor de expositie. “Om te voorkomen dat de geschiedenis van de gedwongen samensmelting van Baardwijk met Besoyen en Waalwijk vergeten wordt, gaan we in de voormalige dorpen attentiestenen plaatsten”, vertelt René Klerx. “Op die tegels van 50 bij 50 centimeter komt een afbeelding van een gebouw dat in die tijd belangrijk was en een korte tekst.”

Tot 1922 was dit het raadhuis van de gemeente Besoyen. (foto Salha)