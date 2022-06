Tim van Rijthoven is wereldnieuws nadat hij Daniil Medvedev verslaat

Officieel is Tim van Rijthoven nu de nummer 106 van de wereld. Dat bleek maandagmorgen bij de bekendmaking van de nieuwe wereldranglijst. De verrassende winst van het Libema Open levert de tennisser uit Roosendaal in binnen- en buitenland veel aandacht op, meer dan voor de gemiddelde nummer 106 van de wereld.

Telegraaf: Ontketende Van Rijthoven doet het onmogelijke en verslaat Medvedev in finale Rosmalen

Tim van Rijthoven heeft voor een ongekende stunt gezorgd door Daniil Medvedev te verslaan in de finale van de Libéma Open in Rosmalen.

Volkskrant: Is dit echt gebeurd?, zo gaat het door het hoofd van tennissensatie Van Rijthoven. Ja, het is echt gebeurd

Na zeven jaar zwoegen in de kelder van het proftennis kwam voor Tim van Rijthoven de krankzinnigste week uit zijn loopbaan.

NOS: Nieuwe status Van Rijthoven na sensatie in Rosmalen: 'Talkshows komen eraan'

"Talkshows komen eraan, de media komen op me af. Allemaal dingen die hartstikke nieuw voor me zijn."

AD: Waar ligt de lat voor stuntende Tim van Rijthoven? ‘Als hij zo blijft spelen, kan hij de top 10 halen’

Na de droomweek van Tim van Rijthoven borrelt natuurlijk direct de vraag op: hoe nu verder? Is dit de grote doorbraak van de 25-jarige tennisser of is het slechts een incident?

Daily Express: Daniil Medvedev pokes fun at himself after shock Den Bosch final loss to Van Rijthoven

Daniil Medvedev doet aan zelfspot na schokkende verliespartij tegen Van Rijthoven.

The Times of India: Dutch wildcard Van Rijthoven upsets Medvedev to win first ATP title

Tim van Rijthoven die mee mocht doen met een wildcard laat Medvedev perplex achter en wint voor het eerst een ATP-toernooi.

Eurosport.com: Biggest ATP Tour upset since? Tim van Rijthoven stuns world No. 2

De grootste ATP verrassing sinds? Tim van Rijthoven verbijstert nummer 2 van de wereld.

Marca (Spaanse sportkrant): Van Rijthoven culmina su gesta venciendo a Medvedev... que será número 1

Van Rijthoven piekt in zijn overwinning door Medvedev te verslaan... die nummer 1 wordt.