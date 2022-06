Plan voor Buurtcamping langs de Zuid-Willemsvaart valt in het water

Het leek zo mooi. Een driedaagse Buurtcamping eind juli op de Van Veldekade langs de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Maar omdat de gemeente in hun ogen te weinig subsidie geeft, ziet de organisatie ervan af. “Hier zou plek zijn voor twintig caravans, een jeu-de-boulesbaan, tenten en misschien nog een podium onder de brug", vertelt Nick van der Schoot terwijl hij over de kade loopt. "Het moest echt gezellig worden.”

Nick woont zelf in de buurt en vertelt hoe belangrijk zo’n camping kan zijn. “Veel mensen in mijn wijk zijn eenzaam. Op zo'n Buurtcamping raken mensen makkelijker met elkaar aan de praat. Dat vind ik belangrijk, want een goede buur is beter dan een verre vriend.” Het plan was om de Van Veldekade op 22, 23 en 24 juli om te bouwen tot Buurtcamping, maar daarvoor is geld nodig. De organisatie vraagt 5000 euro, maar de gemeente wil maar 750 euro geven. “Het terrein staat nog vol onkruid, er zijn geen wc’s en geen watervoorzieningen. We hebben het geld daarom hard nodig. We nemen het de gemeente kwalijk dat de camping hierdoor niet door kan gaan”, zegt Nick.

Paula Terpstra is directeur van de organisatie: “De Buurtcamping was bedoeld om in het Zuid-Willemspark je buren beter te leren kennen. Kampeerders staan allemaal open voor nieuwe contacten en vriendschappen. Mensen voelen zich na die drie dagen vaak veiliger en fijner, omdat ze weten dat ze voortaan bij hun buren terecht kunnen met problemen.” Paula vindt het een gemiste kans voor de buurt: “De organisatie krijgt het financieel gewoon niet voor elkaar. Ik word hier heel verdrietig van.”

De Buurtcamping moest een voorproefje zijn op de Stadscamping die er in het voorjaar van 2023 komt op die plek. Nick zegt: “De Stadscamping is een commercieel initiatief voor iedereen die in Den Bosch wil kamperen. De Buurtcamping kan dan mooi aanhaken, zodat de buurt drie dagen kan kamperen voordat de Stadscamping opengaat. We hopen dat het terrein dan is opgeknapt." De Bossche Groenen heeft raadsvragen gesteld aan B en W. De partij wil dat de gemeente ieder jaar een bedrag beschikbaar stelt. Tijdens de raadsvergadering dinsdag zal de wethouder hier een antwoord op geven.