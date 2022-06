Dit schilderij is Breda en niet Amsterdam, zo blijkt na 2,5 jaar onderzoek

Na 2,5 jaar kunsthistorisch onderzoek staat het vast: het 17e-eeuws schilderij ‘Paysage fluvial Hollandais avec un château’ toont niet de oude stad van Amsterdam, maar Breda. Op het doek staan zeldzame afbeeldingen van de Grote Kerk, een deel van de vestingwerken en het Kasteel van Breda.

Het Stedelijk Museum Breda kreeg eind 2019 de tip dat het schilderij (vertaald: Hollands rivierenlandschap met kasteel) op een veiling in Parijs werd aangeboden. In de beschrijving stond dat de afgebeelde stad Amsterdam of Düsseldorf was, maar de tipgever had duidelijke vermoedens dat de afgebeelde vestingstad Breda is. Dus kocht het museum het schilderij en liet het nader onderzoek uitvoeren.