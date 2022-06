8 minuten voetballen terwijl je liever bij Guus Meeuwis had gezeten

De spelers van VV Blauw-Wit ’81 uit De Moer moeten dinsdagavond een half uur rijden om 8 minuten te voetballen tegen RKVV DIA uit Teteringen. Die club had namelijk zes keer gewisseld en dat mag niet volgens de regels. Blauw-Wit heeft een 2-0 achterstand goed te maken en dat kost de spelers van DIA het concert van Guus Meeuwis.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Er leek niks aan de hand na ruim 90 minuten voetballen op Sportpark De Gouwen. DIA had met 2-0 gewonnen en stond in de volgende ronde van de play-offs. Tenminste dat dachten ze in Teteringen. Bij Blauw-Wit waren ze niet eens met de zesde wissel van DIA. Remco Sluijk viel uit met een hoofdblessure. In het betaald voetbal is sinds dit seizoen een extra wissel toegestaan bij zo’n blessure, maar dat geldt niet voor het amateurvoetbal. En dus moet er vanaf minuut 82, het moment van de wissel, overgespeeld worden.

"De scheidsrechter keurde het goed."

Het zorgt voor veel verbazing bij DIA. Trainer Erik van Rooij: “Dit is een hele vreemde situatie. Je overlegt tijdens de wedstrijd met de scheidsrechter en die keurt het goed. Na afloop ging Blauw-Wit bezwaar maken en heeft de KNVB dit besloten.” Kjell Hellemons, speler van DIA, reageerde verontwaardigd. "Het gaat toch ook om de gezondheid van de mensen. Raar dat die regel er dan bij ons nog niet is." Bij Blauw-Wit vinden ze het niet meer dan logisch. Voorzitter Peter Jansen: “We staan in ons recht. Het is heel triest dat die jongen een hoofdwond oploopt, maar het was de zesde wissel, dus tegen de regels. Ik had het nog wel willen zien tegen tien man, we waren veel beter dan DIA op dat moment.” Overigens begint DIA dinsdag gewoon met elf man omdat de vijfde en de zesde wissel tegelijk plaatsvonden.

"Het is jammer dat het zo moet gaan"

Dinsdag moeten de spelers dus voor acht minuten opdraven. Dat is een bittere pil, vooral voor de spelers van DIA. Een merendeel zou morgen eigenlijk naar het stadionconcert van Guus Meeuwis in Eindhoven gaan. Een deel heeft aangegeven nog steeds te gaan maar een ander deel gaat toch voetballen. Eén van hen is Remco Sluijk: “Ik wil er voor het team zijn, daarom ga ik eerst voetballen. Maar ik had het natuurlijk liever anders gezien. Het is jammer dat het zo moet gaan. We gaan nu na de wedstrijd gelijk door. Hopelijk zien we dan nog een kleine twee uur van de show.” Van Rooij begrijpt dat spelers er eventueel voor kiezen om naar Guus Meeuwis te gaan. “Ik ga ze niet dwingen om te komen. Ik heb aangeboden om ze na de wedstrijd gelijk te brengen. Degene die er niet zijn zullen we moeten vervangen. Daar zijn we mee bezig. Ik had de training van dinsdag al afgelast vanwege te weinig man, dus het blijft een uitdaging.”