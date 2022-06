Serge heeft bloedkanker, maar zijn Radboud Blues houdt hem op de been

Begin van dit jaar stond Serge nog op de ski's om een rode of zwarte piste te bedwingen. Een week later kon hij de trap niet meer op. En weer een week later volgde de bikkelharde medische diagnose: bloedkanker. De lege en eenzame tijd in het ziekenhuis vulde hij met spelen op zijn gitaar en het componeren van de Radboud Blues. Dat lied heeft hij nu professioneel opgenomen in een studio.

Zo sta je op de skipiste en zo lig je in het Radboud Ziekenhuis, omringt door allerlei medische apparatuur. Het overkwam de 47-jarige Serge Rossmeisl uit Den Bosch. "Na de skivakantie werd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis leukemie geconstateerd. Dat zorgde ervoor dat ik voor behandeling al verschillende keren in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heb gelegen."

Na de stamceltransplantatie moest hij in isolatie. "Alleen mijn vrouw, onze kinderen en mijn broer. Verder niemand. Dan zoek je op moeilijke momenten afleiding en steun bij andere dingen." In het geval van Serge: zijn gitaar. "Die heeft mij door een moeilijke periode heen geholpen. Het gitaarspelen bood veel troost voor alles wat ik meemaakte."

Daar ligt hij ook nu weer. En dat is vaak best heel eenzaam. "Ik lig nu al weer vijf weken in het Radboud omdat een stamceltherapie heb ondergaan." Veel bezoek mag Serge niet ontvangen vanwege een verminderde weerstand.

Een van die zaken was het douchen met zijn 'robot' zoals hij zijn infuusapparaat noemde waar hij 24/7 mee is verbonden. "Ik kon mezelf niet douchen. Mijn vrouw was me aan het wassen met een washand. Ik zat op een kruk en keek naar mijn robot. Ik vroeg me af: waar ben ik in godsnaam terecht gekomen? Ik ben 47 jaar, mijn vrouw is me aan het douchen en ik zit vast aan een apparaat waar ik niet vanaf kom."

Serge begon in die periode wat te tokkelen op zijn gitaar. In de melancholische sfeer van het ziekenhuis rolde er een bluesnummer uit: de Radboud Blues, met een hoofdrol voor zijn robot. "Ik ben geen artiest maar een liefhebber. Ik speel pas acht jaar gitaar waarvan de laatste drie jaar met zang. Het nummer was eigenlijk bedoeld als verrassing voor mijn jarige vrouw. Ik zou het misschien ook nog een keer voor het verplegend personeel zingen. Dat was het."