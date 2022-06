Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Jongen (12) zwaargewond nadat hij wordt geschept door bestelbus

Een 12-jarige jongen is dinsdagochtend zwaargewond geraakt op de Oirschotseweg in Moergestel. De jongen zou op een fiets de weg hebben overgestoken, toen hij werd geschept door een bestelbus. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.