Horeca ziet niets in Franse probleemjongeren: 'Doe even normaal'

De Brabantse horeca is niet direct razend enthousiast over het plan van minister Van Gennip om jonge arbeidsimmigranten uit de Franse voorsteden naar Nederland te halen om het personeelstekort op te lossen. In Breda en Eindhoven zien ze liever andere oplossingen dan de komst van deze probleemjongeren. In Den Bosch zien ze kansen als het goed wordt begeleid.

Het personeelstekort in de Brabantse horeca is groot. Kroegbazen en restauranthouders hebben vaak grote moeite om de roosters rond te krijgen en hun zaken draaiende te houden. Maar dat wil niet zeggen ze alles maar aanpakken wat wordt aangedragen. "Ik vind het idee helemaal niks", zegt Ruud Bakker, voorzitter van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Franse probleemjongeren op het rechte pad brengen, lijkt me een taak voor de Franse overheid en niet voor de horeca." Het plan van minister Van Gennip (Sociale Zaken) heeft namelijk naast het praktische deel ook een idealistisch tintje. Werk in Nederland zou de Fransen jongeren uit de problemen halen. "In Frankrijk is echt een hoge jeugdwerkloosheid, zeker in de voorsteden", zo zegt ze in het AD. "Veel hoger dan wij hier kennen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters."

"We hebben vluchtelingen uit Oekraïne, maar de overheid gaat op zoek naar Franse criminelen."

Een idee waarbij Johan de Vos van KHN Breda gaat steigeren. "Ik ben niet te beroerd om de jeugd een kans te geven, maar ik heb geen heropvoedingskamp. Laten we eerst maar eens kijken wat we zelf nog in huis hebben." En dat is ook wat de minister in eerste instantie voor ogen heeft, al zijn arbeidsmigranten volgens haar onmisbaar in de toekomst. Het lijkt dan ook een proefballonnetje. "Ik weet niet of ze Fransen weleens Engels heeft horen praten", zegt Johan de Vos. "Maar de meesten doen daar niet aan. Ikzelf kom trouwens in het Frans ook niet veel verder dan het bestellen van een stokbrood, dus dat werkt niet. Het is gewoon een ondoordacht plan en we moeten hier ver van weg blijven."

"Het grootste probleem is huisvesting."

Bernard Kuenen van de afdeling Den Bosch van Koninklijke Horeca is wat genuanceerder. “De jongeren uit de Franse probleemwijken moeten natuurlijk een kans hebben, maar er zijn natuurlijk ook gevaren als het gaat om het acclimatiseren in onze samenleving. Het grootste probleem is huisvesting. Ik vind dat die mensen volwaardig moeten wonen.” Op dit moment komen er al veel koks uit Spanje en Portugal naar Brabant. Kuenen heeft zelf net iemand uit Gran Canaria aangenomen voor zijn zaak in Den Bosch. De koks verdienen hier zo’n 600 euro meer dan in hun eigen land. “Ik vind zeker dat er markt is voor die mensen uit Frankrijk. Maar die mensen moeten kwaliteit krijgen als ze hier komen werken. Niet met tienen in een huis bijvoorbeeld. En het is toch moeilijk met de taal. Dus de bediening wordt al een stuk moeilijker.“

“Het is wel gemakkelijk om zoiets te roepen."

Tim Wijdemans, voorzitter van de afdeling Tilburg, is zeer verbaasd over het plan van de minister. “Het is wel gemakkelijk om zoiets te roepen, maar het is niet onze rol om de problemen daar in Frankrijk op te lossen.” Wijdemans, ook directeur van Auberge de Bonheur in Tilburg heeft zelf ook Spanjaarden in dienst. “Maar die hebben een gewone sollicitatieprocedure doorlopen. Fransen mogen ook solliciteren, maar dan gewoon individueel.” Volgens de horecaondernemers Johan de Vos en Ruud Bakker moet Van Gennip vooral eerst binnen Nederland naar de mogelijkheden kijken. "Bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Oekraïne", zegt De Vos. "Die zijn nu hier, willen graag werken en hebben minder problemen met de taalbarrière. Maar nee hoor, de overheid gaat op zoek naar Franse criminelen. Doe even normaal, joh."

"Maak extra werken aantrekkelijker door het minder te belasten."