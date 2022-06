Inbreker valt in slaap in tuin, politie maakt hem wakker

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een man aangehouden, omdat hij in de tuin van een huis lag te slapen. Hij probeerde daar in te breken in de schuur van een huis aan de Schaepmanlaan in Bergen op Zoom. De 38-jarige man is aangehouden.

De politie kreeg rond vier uur 's nachts een melding dat er een vreemde man in een tuin van iemand was gezien. Agenten gingen er meteen heen, maar zagen niemand. Een tijdje later belde een bewoner dat de man weer was gezien. Agenten klommen op een schuur om de man te zoeken, en zagen in een tuin een slapende man. Ze maakten hem wakker, waarna de man direct op de vlucht sloeg. De man klom over een schutting, maar werd uiteindelijk toch aangehouden. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.