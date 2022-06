Hockeyster Van den Assem stopt nu echt bij Oranje

Hockeyster Ireen van den Assem heeft besloten nu echt te stoppen bij Oranje. De 32-jarige Tilburgse had in oktober al een punt achter haar interlandcarrière gezet. Begin dit jaar keerde ze op verzoek van de interim-bondscoach toch weer terug. Na drie extra interlands stopt ze net voor het WK alsnog. "Ik ben eerlijk naar mijzelf geweest. Het voelt anders, heel erg anders, dan een jaar geleden.”

De bekendmaking om te stoppen net voor het WK is verrassend. "Misschien lijkt het gek om dat vlak voor een selectiemoment te beslissen. Maar voor mij was het juist het beste moment", zegt ze in een interview met hockey.nl.

Van den Assem, die kampt met een chronische achillespeesblessure, speelde begin juni tegen Engeland haar laatste interland. Met een goal en een assist hielp ze Oranje naar de zege. "Het is goed zo. Nu kan ik met een opgeheven hoofd en een grote glimlach stoppen."

Van den Assem werd met Oranje twee keer Europees kampioen en in 2018 ook wereldkampioen. De Olympische Spelen vorig jaar miste ze door een blessure.

