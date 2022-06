Afslag worstenbrood: de snelste route naar de winnende bakkerij

De afslag Oudheusden/Heusden van de provincialeweg N267 is plotseling ‘Afslag Worstenbrood’ geworden. Onder het officiële ANWB-bord heeft bakker Giel Vermeulen, winnaar van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022, een bord gehangen dat de weg wijst naar zijn bakkerij: Bakkertje Deeg. "Het kan niet missen: dit is de afslag naar Brabants lekkerste worstenbrood."

Rob Bartol Geschreven door

Het bord ziet er heel officieel uit, het lijkt als twee druppels water op een echt ANWB-bord. Er staat op: 'Winnaar lekkerste Brabantse worstenbroodje', met een vette pijl richting de bakkerij in Vesting Heusden. "Je zou bijna denken dat we het hebben aangevraagd bij de gemeente, maar dat is niet zo", bekent bakker Giel.

“Al blijft het bord maar één dag hangen, dan vinden we het al geslaagd.”

“Mijn moeder heeft het bord via internet besteld en bij het uitpakken waren ook wij stomverbaasd dat het zo ontzettend lijkt op een officieel ANWB-bord. Al blijft het bord maar één dag hangen, dan vinden we het al geslaagd.”

ANWB-bord krijgt gezelschap van 'Afslag Worstenbrood'

Ook zonder de 'Afslag Worstenbrood' langs de N267 weten de klanten de winnende worstenbroodbakker héél goed te vinden. “Eind maart hebben we de strijd om het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje gewonnen en in de eerste weken was de verkoop zelfs verviervoudigd. Nu we bijna drie maanden verder zijn, verkopen we nog steeds dubbel zoveel als voorgaande jaren. Echt mooi.”

Bakker Giel Vermeulen winnaar van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2022 (foto: Karin Kamp)

Een woordvoerder van de gemeente Heusden moet in eerste instantie hartelijk lachen om de ‘Afslag Worstenbrood.’ “We zijn hier nog steeds trots dat Bakkertje Deeg de beste worstenbroodbakker van Brabant is, maar of dat bord daar mag? Het is een provinciale weg en ik weet niet of de gemeente Heusden daar ook bevoegdheid heeft, ik ga het uitzoeken.” Wat later is er een antwoord. "Het bord staat langs de Provincialeweg op grond van de provincie, als er al gehandhaafd moet worden dan is het aan hen." Giel van Bakkertje Deeg zal het een spreekwoordelijke worst wezen. “We zijn blij dat we gewonnen hebben en het bord is een geintje, een leuke actie.”

Het kan niet missen: dit is de afslag naar Brabants lekkerste worstenbrood