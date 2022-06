Volop zon op komst, maar dit buitenbad zit flink in de problemen

Er komen tropische temperaturen aan en dan is niets lekkerder dan een frisse duik nemen. Een populaire plek hiervoor is openluchtzwembad Staalbergven in Oisterwijk met buitenbaden en een vennetje. Alleen kan er door een chloorlek voorlopig niet geplonsd worden in de buitenbaden. En dat probleem is niet zomaar opgelost.

Op 2 april bracht het Staalbergven het bericht naar buiten. "In het grondwater is een verhoogde waarde van chloride aangetroffen. Het bad opent nog niet op de eerste dag van de meivakantie." Het is nog steeds niet bekend wanneer de baden open kunnen. De gemeente Oisterwijk is de beheerder van de baden: "We hebben een lek gevonden in de bufferbak. Op dit moment bekijken we hoe snel dit gemaakt kan worden," laat een woordvoerder weten. Ondertussen kan er alleen gezwommen worden in het vennetje. Daarom is de entreeprijs tijdelijk verlaagd naar 1 euro. Volgens Inge van Beers van de plaatselijke partij Algemeen Belang Oisterwijk is het Staalbergven belangrijk voor de omgeving. “Het zwembad betekent veel voor Oisterwijk. Het is een magische plek voor jong en oud met het ven en de baden zelf. Het zou zonde zijn als de baden dicht blijven.”

"De staat van de Staalbergven is erbarmelijk."

Voor deze zomer lijkt het vooruitzicht somber voor Staalbergven. Als het lek gedicht is zal de gemeente nog een aantal weken nodig hebben om de chloorbaden gereed te maken. Vooral het schoonmaken hiervan neemt veel tijd in beslag. Het lijkt er sterk op dat het lek in in de bufferbak van de chloorbaden geen botte pech is. Volgens actiegroep 'Hard voor 't Staal' is het terrein al jaren slecht onderhouden. "Het is totaal verloederd", zegt Ruud van der Star van de vorig jaar opgezette actiegroep.

"Aan de gemeenteraad wordt geld gevraagd voor een toekomstplan."

Het Staalbergven ligt in gebied van Natuurmonumenten. Gebiedsmanager Toon Loonen van Natuurmonumenten erkent de erbarmelijke toestand van het zwembad. "Renovatie is hoog nodig en dat had al veer eerder moeten beginnen." De gemeente Oisterwijk ziet dat zelf ook: "We willen zo spoedig mogelijk toewerken naar een oplossing. De eerste stap is de raadsvergadering van 11 juli. Dan wordt de raad gevraagd om geld voor een onderzoek en een plan voor de toekomst van de baden", zegt de woordvoerder. Actiegroep Hard voor ’t Staal ziet het liefst een commerciële beheerder in plaats van de gemeente. “Het bad moet weer aantrekkelijk worden voor een investeerder,” zegt Van der Star. “Alleen wil Natuurmonumenten enkel zaken doen met de gemeente.”

"We willen niet dat het hier drukker wordt."

Een commerciële uitbater is volgens Natuurmonumenten absoluut geen optie. “We snappen het belang van dit zwembad, maar we willen niet dat het hier drukker wordt. Het vennetje hoort bij een beschermd natuurgebied. Een commerciële partij zal voor meer toestroom zorgen en dat is niet de bedoeling.” LEES OOK: Het wordt heet in Brabant! Waar ga jij afkoelen?