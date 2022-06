Brandje op rondvaartboot in de Biesbosch: 225 mensen geëvacueerd

In de machinekamer van een rondvaartboot in de Biesbosch is dinsdagmiddag een kleine brand uitgebroken. 225 passagiers moesten worden geëvacueerd. Omdat het schip midden in het water van de Biesbosch is aangemeerd moesten alle passagiers met twee boten naar de thuishaven in Drimmelen worden gebracht. Er is niemand gewond geraakt.

Tijdens de brand meerde het schip aan in een werkhaven bij Drimmelen. De evacuatie verliep 'rustig en gecontroleerd', meldt de brandweer. Het schip is van het rondvaartbedrijf Zilvermeeuw. Adriaan Schuller, directeur van het bedrijf, zegt dat alles keurig verliep.

"We hadden gasten van De Zonnebloem aan boord. Die zijn wat minder mobiel en zitten in rol- en scootmobielen. Maar er was weinig paniek. Er waren geen vlammen te zien en er was maar een klein beetje rookontwikkeling", aldus Schuller.

Schipper was ook brandweerman

De brand is inmiddels geblust. Een van de twee generatoren was in brand gevlogen, meldt de Veiligheidsregio. Toen dat ontdekt werd is de machinekamer meteen dichtgemaakt en iedereen ontruimd. Pas daarna werd de brand geblust.

"Het is allemaal goed afgelopen", meldt de directeur. "We hadden geluk met de locatie waar het gebeurde. We konden hier meteen bij de werkhaven terecht. We hadden ook geluk dat onze schipper ook nog brandweerman was."

'Zo maak je nog eens wat mee'

Een van de passagiers zegt dat ze rook zag en een brandlucht rook. "Het was even schrikken, maar de evacuatie verliep heel rustig en netjes. Ik kan niet zo goed lopen dus dat was wel even wat gedoe. Maar er was geen paniek. Helemaal niet."

Een oudere man vertelt dat hij het leuk vond. "Het was wel spannend. Zo jong ben ik niet meer. Zo maak je nog eens wat mee."