Lekkende fabriekshallen moeten ICT-hotspot worden, maar dat kost miljoenen

De fabriekshallen zijn flink verouderd en het dak lekt op sommige plekken, maar als het aan de gemeente Den Bosch ligt, is het binnenkort een hotspot voor computer- en ICT-bedrijven. In de Grenco-hallen in het noordelijk deel van de Bossche Spoorzone moeten kantoorruimtes en werkplekken komen, maar daar hangt een stevig prijskaartje aan. 5,4 miljoen euro is er nodig om het pand te verbouwen en verduurzamen.

Megan Hanegraaf Geschreven door

De plannen volgen op het succesverhaal van het zogenoemde Innovatie Kwartier in Den Bosch. Dat is nu al zó populair dat de wethouder de oude fabriekshallen ook zo snel mogelijk wil verbouwen. Het Innovatie Kwartier moet dé datahotspot van Nederland wordt. De oude machinefabriek van Grasso is al verbouwd tot ICT-centrum.

“Hoe meer bedrijven erbij komen, hoe beter dat is."

Een van de Bossche bedrijven die al is verhuisd naar het terrein is Collect + Go. Het bedrijf zorgt ervoor dat vrachtwagenchauffeurs bij leveringen geen handtekening meer op papier krijgen, maar digitaal. “Wij zitten vooral achter de computer om nieuwe oplossingen te bedenken. Dan is dit de ideale plek voor ons”, zegt directeur Hans Togtema. Hij is blij dat er nog meer ruimte voor soortgelijke bedrijven komt. “Hoe meer erbij komen, hoe beter dat is. Zo kunnen wij binnen de data en ICT-branche makkelijk kennis met elkaar delen en oplossingen bedenken.”

“Als je tegen ondernemers zegt dat er geen plek voor ze is, ben je ze kwijt”

Volgens de Bossche Investerings Maatschappij staan de ondernemers echt in de rij. Door de enorme populariteit, wil wethouder Ralph Geers nu ook de voormalige Grenco-hallen zo snel mogelijk verbouwen. In een lege galmende hal zegt hij: “Als je tegen ondernemers zegt dat er nu geen plek voor ze is, gaan ze op zoek naar iets anders. Dan ben je ze kwijt.” De gemeenteraad moet op 12 juli besluiten of dat geld er komt. “De raad ziet ook dat het terrein oud en verlaten is, maar dat het wel kansen heeft om te groeien in de toekomst. Als je nu niets doet, ben je te laat”, zegt de wethouder.

Hans Togtema voor het Grenco-pand waar hij met zijn databedrijf zit (foto: Megan Hanegraaf).

De komende jaren wordt het terrein verder aangepakt. Zo moeten er ook huizen, horeca en winkels komen. Het is de bedoeling dat het Innovatie Kwartier in 2030 af is.