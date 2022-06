Fan woest na afblazen Stones-concert: 'Ik ga voortaan naar Frans Bauer'

Terwijl een deel van de fans al in de Amsterdam ArenA aanwezig was, werd maandagavond omgeroepen dat het laatste concert van de Rolling Stones in Nederland niet doorging. Mick Jagger was net positief getest op corona. Niet alle fans hadden begrip voor de situatie.

Voor de camera's van SBS6, live in Shownieuws, reageert een duidelijk Brabantse vrouw woest op de afgelasting. "Ik ga voortaan naar Frans Bauer, die is altijd gezond", zo zegt ze vol emotie. Ze heeft geen enkel begrip voor de situatie. "Je moet niet 's avonds een test in je neus douwen, dan moet je 's ochtends doen. Weet je hoe ik hier naar uitgekeken heb, ik kan wel janken. Ik moest al die kuttrappen op, weet je hoe moe ik ben. En dan zeggen ze dat het niet doorgaat, daar sta ik dan."

"Ik ga hier wel een feestje bouwen."

Ze is echter niet te moe om Amsterdam nog te gaan verkennen, blijkt al snel. "Wat moet ik nu? Ik ga niet naar huis. Ik ga hier wel een feestje bouwen." Het filmpje ging viral op sociale media. Zo spreekt iemand van 'intrigerende televisie'. "Ik was gister ook wel teleurgesteld. Maar om dan maar naar Frans Bauer te gaan is ook weer zowat", zegt een andere Stones-fan. "Heeft Mick Jagger al gereageerd? “Oh no, not Frans Bauer!! We can never compete with Frans!”, zegt weer een ander.

Mick Jagger is zelf overigens ook fan van Frans Bauer: