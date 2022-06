WK-medailles van Willy van de Kerkhof gaan in de verkoop

De WK-medailles van oud-international Willy van de Kerkhof gaan onder hamer. De oud-voetballer van PSV haalde met Oranje in München (1974) en Buenos Aires (1978) twee keer de finale van het mondiale voetbaltoernooi. Dat leverde telkens een zilveren onderscheiding op.

Willy en zijn tweelingbroer René werden voor beide WK’s geselecteerd. In Duitsland zat Willy uitsluitend als reserve op de bank. Vier jaar later in Argentinië speelde hij iedere minuut, als enige speler samen met Ruud Krol.

PSV

Beide zilveren medailles worden donderdagmiddag 23 juni live geveild door Heritage Auctions Europe in IJsselstein. Het veilingbedrijf schat de waarde van het zeldzame eremetaal op minimaal tienduizend euro per stuk. Behalve de twee medailles doet Willy ook andere van de hand. Daaronder medailles die hij won met PSV. Zoals de Europacup-1 (1988), de UEFA-cup (1978) en een bronzen medaille uit 1976 toen Oranje derde werd op het EK-voetbal.

Stofzuiger

Uit de collectie van de gelauwerde middenvelder gaan ook gesigneerde wedstrijdshirts, vaantjes, trofeeën, PSV-items, voetbalsouvenirs en andere memorabilia onder de hamer. In 2004 selecteerde de Braziliaanse wereldster Pelé de Helmondse 'stofzuiger' in zijn internationale top-100 van beste voetballers aller tijden. En ja hoor, ook deze prijs zal door de veilingmeester worden aangeboden.

Willy van de Kerkhof was niet bereikbaar voor een reactie.