112-nieuws: gewonde bij ernstig ongeluk • 2 gewonden bij steekpartij

05.30

Een automobilist is vannacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Maastrichterweg in Valkenswaard. De bestuurder is vermoedelijk in een slip geraakt en heeft vervolgens meerdere bomen uit de grond gereden. De auto belandde uiteindelijk in een droge sloot en schoot er ook weer uit. De bestuurder zou volgens een 112-correspondent nog op eigen kracht uit de auto zijn gekomen waarna hij in elkaar zou zijn gestort. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Vanwege de ernst van het ongeluk landde een traumahelikopter in de buurt. Het slachtoffer reed iets voor een uur vanuit de richting België naar Valkenswaard toen het vlak voor de rondweg door onbekende oorzaak helemaal misging. De hulpdiensten hebben nog gezocht naar eventuele andere inzittenden, maar er werd niemand gevonden.