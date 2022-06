Reekalfjes gered van maaidood dankzij deze drone: 'We missen er geen een'

Twintig reekalfjes heeft boswachter Erik de Jonge deze week al gered. Voordat boeren de weides van Brabants Landschap gaan maaien, speurt hij met een aantal vrijwilligers én een drone die weides af. Zo ook deze woensdagochtend. Zo voorkomen ze dat reekalfjes, maar ook fazantkuikens en haasjes door een maaier worden gegrepen.

Onder de zes reekalfjes zat deze ochtend wel een heel kleintje. Eentje die niet ouder was dan twee dagen. "Het lijfje was niet groter dan een konijntje. De kleinste die ik ooit in in mijn handen heb gehad", vertelt hij enthousiast. Dat hij heel blij wordt van dit werk, is nog te zwak uitgedrukt. Voor de boswachter is dit naar eigen zeggen het hoogtepunt van het jaar.

Iets dat volgens de boswachter van Brabants Landschap voor een dier altijd fataal afloopt. "Dankzij de drone missen we niks", vertelt De Jonge woensdagochtend nadat opnieuw zes reekalfjes in veiligheid zijn gebracht in de weiden tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom.

Maar de inzet van drones kent in de buurt van vliegbasis Woensdrecht veel beperkingen. Daarom kon er niet eerder op brede schaal gebruik van worden gemaakt. "Als we een reekalfje op de beelden zien, dan lopen we er naartoe. De dronepiloot geeft ons hierbij steeds aanwijzingen. Stapje links, stapje rechts. In het hoge gras zijn ze echt amper te zien. Wanneer we er dan een vinden, pakken we het dier met handschoenen op en leggen we het kalfje aan de rand van het bos. Dat gaat allemaal zo snel dat de moeder ze niet verstoot."

De afgelopen jaren ging hij met een team vrijwilligers al vaker op pad om reekalfjes te redden van de maaidood. Toen moest een weide met een grotere groep vrijwilligers nog letterlijk worden afgestruind. "Als de boeren dan na ons aan de slag gingen met maaien, bleek wel eens dat we er een gemist hadden. Nu gebeurt dat echt niet meer." Want de drone zorgt ervoor dat reekalfjes beter worden gespot. "Verschillende boeren zijn nu al gaan maaien nadat we een weide hadden gecontroleerd, maar er is nog geen slachtoffer gevallen."

Dat laatste heeft De Jonge in zijn inmiddels toch al lange carrière als 'bambi-redder' nog nooit meegemaakt. De handschoenen zorgen er volgens hem voor dat de geur van mensen niet aan de kalfjes blijft kleven. "Wanneer we een kleintje vast hebben, komt de moeder soms al aan rennen vanuit het bos. Ze roepen een paar keer en vinden elkaar vervolgens eigenlijk altijd."

Het team gaat voor hun reddingsacties steeds heel vroeg op pad. Noodzakelijk, want de drone is uitgerust met een warmtecamera. Alleen wanneer het gras nog koud is, kunnen de dieren hiermee worden opgespoord. Boeren zijn volgens De Jonge overigens heel blij met de hulp van hem en de vrijwilligers. "Zij willen ook niet dat een dier in hun maaier belandt. Wanneer ze willen gaan maaien, bellen ze daarom ons zodat we de weide eerst kunnen controleren. Daarna gaan zij aan de slag. Deze week hebben we op die manier zo'n vijftien tot twintig weilanden gecontroleerd."

Het is nu een drukke periode voor De Jonge en zijn vrijwilligers, want boeren mogen de weides van Brabants Landschap vanaf half juni maaien. Dat is zo afgesproken om ervoor te zorgen dat er een grote diversiteit blijft bestaan aan planten en dieren in de gebieden. Maar voor de reeën is het juist een lastige periode. Die krijgen immers juist nu jongen waardoor er nu heel veel kleine reekalfjes zijn.