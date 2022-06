Marieke hoopt de vrouw te vinden die haar een hart van rozenkwarts gaf

Marieke Beekmans (21) uit Tilburg is op zoek naar een vrouw die haar een half jaar geleden, nog midden in de coronatijd, een hart van rozenkwarts gaf. Deze vriendelijke daad maakte een enorme indruk op haar en ze is haar nog steeds niet vergeten. Daarom staat ze de komende tijd met een kartonnen bord in het centrum van de stad in de hoop haar te vinden.

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

“Zoiets kleins, had zo’n grote impact op mij", vertelt Marieke maar volgens haar veranderde de vrouw de manier waarop ze in het leven staat. Het was 8 januari, de tijd dat je nog via Click & Collect iets moest ophalen in de winkel. Marieke werkte destijds in de HEMA in het centrum van Tilburg en ze had geen makkelijke dag. “De dierenarts zou mijn kat die dag laten inslapen en daardoor zat ik niet goed in mijn vel."

"Ze zei: ‘Je bent een mooi mens'."

Vanuit de harde regen kwam een vrouw de winkel binnenlopen. Of ze twee paraplu’s kon kopen voor haar en haar kinderen. Hoewel ze daar eigenlijk een afspraak voor moest maken, besloot Marieke haar te helpen en ze raakten in gesprek. “Na het afrekenen pakte ze mijn handen en zei: ‘Je bent een mooi mens. Vertrouw op jezelf en hou van jezelf.” Terwijl ze dit zei drukte ze de edelsteen in haar handen. Dat moment is Marieke al die maanden bijgebleven. “Ik stond met mijn bek vol tanden. Ze veranderde mijn dag compleet door me dat te geven. Ik besefte heel goed dat het iets kleins was, maar het maakte zo'n indruk op mij.”

"Wat ik vooral wil laten zien, is het effect van een vriendelijke daad."