Huizen bouwen in een fabriek: 'Wij gunnen onze kinderen ook een huis'

In een fabriekshal in Klundert worden dit jaar 100 huizen gebouwd. Het idee is een beetje afgekeken van een autofabriek waar de onderdelen in elkaar worden gezet en daarna als complete auto van de lopende band rollen. Muren uit een fabriek waren al bekend maar Homes Factory bouwt complete appartementen of verdiepingen. Deze enorme 'legoblokken' worden in elkaar geklikt op de plek waar het huis moet komen te staan.

De fabriekshal in Klundert staat helemaal vol met 20 grote 'bouwstenen' van 6,3 bij 15 meter. Dat zijn meteen de maximale afmetingen die nog over de weg kunnen worden vervoerd. Susanne Swinkels is commercieel directeur van het bedrijf Homes Factory in Klundert. Volgens haar hebben zij de ideale manier om de woningnood aan te pakken. "Onze manier is veel sneller, goedkoper en duurzamer dan de traditionele manier van bouwen." De eerste 8 huizen van het bedrijf staan al in Prinsenbeek.

"Wij gunnen het onze kinderen dat zij ook betaalbare en goede huizen hebben."

De 'legoblokken' worden binnen, zonder last van weer en wind, door bouwvakkers gemaakt. Het gaat dan om complete afgebouwde appartementen of delen van huizen. "Ze worden hier compleet afgebouwd met keuken, badkamer en desgewenst al betegeld. De architecten bepalen zelf het ontwerp en welke materialen ze gebruiken." Binnen acht weken zijn ze klaar en daarna worden ze op vrachtwagens naar hun bestemming gebracht.

Alleen al in Breda moeten komende vier jaar niet minder dan 6000 nieuwe woningen komen. De behoefte aan huizen is zo groot, dat ze voor starters en mensen met een laag of middeninkomen niet meer te betalen zijn. Susanne Swinkels: "Ik vind het niet te verkroppen dat je nu alleen met een dikke portemonnee een huis kunt kopen. Alle zeven initiatiefnemers van Homes Factory zijn ouder dan 50 en wij gunnen het onze kinderen dat zij ook betaalbare en goede huizen hebben."

Susanne Swinkels van Homes Factory in de fabriekshal in Klundert. (foto: Raoul Cartens)

Haar ambities zijn groot. "Het loopt fantastisch. Dit jaar bouwen we 100 woningen, volgend jaar worden dit er 300 en we willen zo snel mogelijk maar 750 tot 1000 per jaar. Ook de capaciteit van de fabriek gaat omhoog. Van nu 20 woningen in 8 weken tijd naar 30 tot 40 woningen volgend jaar."

"Op de meubelboulevard in Breda kun je straks ook een huis kopen."

Nu zit Homes Factory nog in Klundert, maar er zijn plannen om te verkassen naar Breda. "We willen graag een nieuwe fabriek bouwen op de meubelboulevard in Breda. Het wordt dan de enige meubelboulevard waar je straks ook een huis kunt kopen", lacht Susanne.

Een medewerker van Homes Factory aan de slag in Klundert. (foto: Raoul Cartens)

In Breda wil de gemeente nu ook veel tijdelijke huizen gaan bouwen om de woningnood te verlichten. Ook daarin kan het bedrijf in Klundert een rol spelen. "Onze woningen kunnen 50 tot 100 jaar mee, maar ze zijn ook geschikt voor tijdelijk gebruik. Je kunt ze ook weer uit elkaar halen en hergebruiken. Van een paar appartementen kun je dan ook één eengezinswoning maken", legt Swinkels uit. De woningen worden verkocht met statiegeld. Dus als de huizen niet meer nodig zijn, komt Homes Factory ze weer ophalen en krijgen de klanten dat bedrag weer terug op hun rekening gestort. Zaterdag is het de Dag van de Bouw, waarbij ook de woningen in Prinsenbeek aan de buitenkant zijn te bezichtigen. In de video vertellen de mensen achter Homes Factory hun verhaal: