Pikzwart water zorgt ervoor dat zwembad ondanks zomerweer dicht blijft

Een flinke domper voor buitenzwembad de Melanen in Halsteren. Ondanks het warme weer blijven de poorten voorlopig gesloten. Manager Walter van Krieken: "Door een technische fout zijn er koolstofdeeltjes via de leidingen in het zwemwater terecht gekomen. Deze deeltjes zakken naar de bodem, die daardoor onzichtbaar is. En in zwembaden zonder zichtbare bodem mag niet gezwommen worden."

Anne van Egeraat Geschreven door

Het water in de zwembaden lijkt pikzwart. "Dit is zo enorm balen, want de kwaliteit van het water zelf is uitstekend in orde." De zwembaden moeten nu helemaal schoongespoeld worden. Een tijdrovende operatie. "Op dit moment proberen medewerkers het proces te versnellen door met trekkers over de bodem te gaan. Op die manier wordt het kool door het water verspreid en sneller afgevoerd." Een flinke klus, waarvan niemand weet hoe lang die gaat duren.

''Je leeft naar zulke warme dagen toe, en nu staan we langs de zijlijn.''

De timing maakt het extra beroerd. "Dit is echt niet wat je wil als zwembad. Je leeft met je team naar zulke warme dagen toe en dan staan we nu langs de zijlijn. Het is echt heel frustrerend." Het zwembad is in ieder geval ook donderdag nog gesloten.