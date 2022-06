Boswachters blij met drastisch stikstofplan: 'Wij roepen dit al 20 jaar'

Het drastische kabinetsplan om de stikstofuitstoot te beperken, is keihard nodig om de natuur te redden. Dat stelt boswachter Irma de Potter. Tegelijkertijd heeft ze begrip voor de pijn bij veel boeren die getroffen worden door de plannen. "Maar als we niks doen, raken we veel plantensoorten definitief kwijt."

Sven de Laet Geschreven door

In natuurgebied De Kampina tussen Boxtel en Oisterwijk wandel je momenteel door een zee van groen. Zo slecht lijkt het in eerste opzicht dus niet gesteld met de flora en fauna in het gebied. En precies dat is volgens de boswachter nou de grote misvatting. "Ik hoor het vaker van mensen: 'Het ziet er toch mooi uit.' Maar wij zien we dat ondertussen heel veel soorten planten aan het verdwijnen zijn."

Boswachter Irma de Potter knielt bij een van de weinige polletjes dophei.

Even verderop knielt ze om een voorbeeld te laten zien. "Dit is een mooi polletje roze dophei. Maar die zien we de afgelopen jaren steeds minder bloeien. Dat komt door verschillende soorten grassen die hier groeien. Die gaan veel beter om met stikstof, zijn daardoor gaan woekeren en verdringen nu plantjes als de dophei." En dat heeft nogal wat gevolgen. "Hoe kleiner de verscheidenheid aan planten, hoe minder dieren er hier ook kunnen leven."

"Meesjes worden met gebroken pootjes geboren."

Niet alleen planten, ook bomen zijn de dupe. "Ook dat komt door de grote hoeveelheid stikstof die neerslaat", vertelt De Potter, terwijl ze naar een dode eik wijst. "Stikstof zorgt voor bepaalde chemische processen in de bodem. Daardoor spoelen belangrijke mineralen weg naar grondlagen waar de wortels van de bomen niet meer bij kunnen." Ook voor de dieren in het gebied betekent dat een kleine ramp. "Door het gebrek aan calcium in de grond, zien we dat vogels bijvoorbeeld broze eitjes leggen. Of dat meesjes zelfs met gebroken pootjes geboren worden."

"De maatregelen zijn nu ineens heel rigoureus."

Om die ellende te zoveel mogelijk te voorkomen, proberen Irma de Potter en haar collega's de natuur zoveel mogelijk te herstellen. "Maar zolang die stikstofuitstoot niet vermindert, is het dweilen met de kraan open." De plannen van het kabinet worden in het natuurgebied dan ook met gejuich ontvangen. Al snapt de boswachter wel hoe pijnlijk het voor met name de boeren is. "Het is nu ineens heel rigoureus." Dat had volgens haar niet per se gehoeven. "We roepen al twintig jaar tevergeefs dat er iets aan gedaan moet worden. Waren we er toen maar mee begonnen." Zo ziet De Kampina er nu uit:

Ook voor bomen is de stikstofuitstoot een groot probleem.