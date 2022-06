Gratis drank bij Muziekfeest Waalwijk en tóch krijgen bezoekers geld terug

Bezoekers van het Sterren Muziekfeest op het Plein in Waalwijk die dinsdagavond te maken kregen met het haperende betalingssysteem van EventCoin krijgen uiterlijk vrijdag hun geld terug. Dat zegt Dennis Münninghoff, directeur van Software Society, het bedrijf achter EventCoin.

“Het systeem heeft een aantal grote voordelen die dinsdagavond totáál teniet werden gedaan door de storing en dat vinden we heel erg", zei Münninghoff woensdag in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Via de app kunnen gebruikers digitale munten kopen en drankjes bestellen, die vervolgens met een QR-code afgerekend en uitgeserveerd worden. In theorie dan, want het systeem kreeg al vroeg op de avond kuren.

Om de feestvreugde erin te houden, besloot de organisatie van het evenement rond half negen gratis drank te gaan serveren. "We zijn blij dat er gekozen is voor een oplossing ten gunste van de bezoekers", zegt Münninghoff.

"Daar staan we volledig achter, want dat is het enige wat telt op zo'n moment. Nu gaan we samen met de opdrachtgever kijken naar een oplossing. Gratis drank serveren kost inderdaad klauwen met geld en daarover zijn we in gesprek."

Over wat er precies misging en wie de schade moet betalen, wil Münninghoff nog geen uitspraken doen. Volgens de directeur heeft het systeem tot nu toe altijd probleemloos gewerkt.

"Wij zijn ook verrast door deze vervelende gebeurtenis. Het lijkt een samenloop van omstandigheden en we hebben vannacht allerlei gegevens veiliggesteld om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Gebruikers die nog munten op hun app hebben staan, krijgen hun geld terug. Dat heeft onze hoogste prioriteit en dat gaat uiterlijk vrijdag gebeuren.”