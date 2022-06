Zwarte rookwolken bij brand in lege kippenstal in Sprundel

Aan de Groenstraat in Sprundel is woensdagmiddag brand uitgebroken in een lege kippenstal. Dat meldt de brandweer. De rook is in de verre omgeving te zien.

Ron Vorstermans Geschreven door

De brandweer meldt dat het om de middelste stal gaat van drie leegstaande stallen. De hulpdiensten hebben opgeschaald en zijn in groten getale ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat op de andere stallen. Ramen en deuren sluiten

Er is 'zeer veel rookontwikkeling' bij de brand, meldt de brandweer Bij overlast wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. De stallen zijn ieder ongeveer 2000 vierkante meter groot. "Op verzoek van brandweer en politie: geef hulpdiensten de ruimte en blijf weg van de brand", schrijft de Veiligheidsregio op haar website.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Foto: Perry Roovers/SQ Vision