Broers bouwen varende oliefabriek voor de Bosch Parade: 'Heel spannend'

Met oude olievaten, jerrycans en stalen buizen bouwden Vince (30) en Thjeu (34) Donders uit Breda een bijzonder kunstwerk dat te zien in tijdens de Bosch Parade. Maanden werkten ze samen aan hun 'drijvende oliefabriek'. "Ik doe de techniek en mijn broer bedacht het verhaal. We doen dit als een team", vertelt Thjeu vanaf de boot.

Het is de eerste keer dat broers Vince en Thjeu meedoen. Thjeu zet de laatste draadjes vast en draait de laatste schroefjes aan: “Het was een flinke uitdaging, want we hebben allebei nog nooit een boot gebouwd. We hebben er dag en nacht aan gewerkt. Dat ik dit samen met mijn broer mag doen, is heel speciaal.”

De boot is gemaakt van afval: een badkuip, een computerkast, een bureaustoel, beveiligingscamera’s en brandblussers. “Het zijn allemaal dingen die we dagelijks gebruiken", vertelt Vince. Die spullen worden weggegooid als we ze niet meer gebruiken of als ze kapot zijn. Dat vind ik zonde. Daarom wilde ik al die spullen hergebruiken en één nieuw apparaat van maken dat weer werkt”, zegt Vince.

De spullen verzamelden ze samen. Thjeu werkt in de bouw en nam regelmatig oude bouwmaterialen zoals hout en ijzer mee. "Als ik iets zag, maakte ik een foto en stuurde mijn broer een berichtje of hij het wilde hebben voor ons project", vertelt hij. "Maar er zitten ook spullen van onszelf tussen. Bijvoorbeeld de badkuip. Die stond in een huis waar ik heb gewoond."