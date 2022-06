Auto slaat over de kop op A27, na botsing met vrachtwagen

Een auto is donderdagochtend over de kop geslagen op de A27 bij Bavel. Vanwege dit ongeluk werd de rechterrijstrook van de snelweg van Breda richting Gorinchem rond halfzeven 's ochtends afgesloten.

Volgens een 112-correspondent ging het mis nadat de auto in botsing kwam met een vrachtwagen. De brandweer werd opgeroepen om de automobiliste uit de auto te bevrijden. Ze is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagenchauffeur raakte bij de botsing niet gewond.