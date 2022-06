Coronabesmettingen nemen toe: deze regels gelden als je nu besmet raakt

Het aantal coronabesmettingen is weer aan het stijgen. Maar wat moet je eigenlijk ook weer doen als je denkt dat je corona hebt, of iemand hebt ontmoet die het heeft? Dat ligt eraan. De regels zijn flink veranderd sinds het uitbreken van de pandemie. Een opfriscursus.

Een zelftest doen of toch naar de GGD?

Heb je klachten die passen bij het ziektebeeld van corona? Doe dan een zelftest om te controleren of je besmet bent geraakt met covid-19.

Dat is in principe de vuistregel, maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen kunnen beter een pcr-test doen bij de GGD. De redenen verschillen. Je mag je volgens de overheid laten testen bij de GGD als je tot een van deze doelgroepen behoort:

Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen (boven de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis)

Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis)

Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen;

Mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

In isolatie of juist niet?

Als je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft, hoef je niet meer in quarantaine. Wel is het belangrijk dat je extra alert bent op klachten en contact met kwetsbare mensen tien dagen lang vermijdt.

Als je klachten hebt moet je direct (zelf)testen. Test je positief? Dan moet je in isolatie. Dat betekent dat je moet thuisblijven. Of in je eigen kamer moet blijven als je huisgenoten hebt. Je blijft thuis totdat de uitslag van de test negatief is, ook als je net gevaccineerd bent of hersteld bent van covid-19. De lengte van die isolatie varieert.

Hoelang moet je in isolatie als je besmet bent geraakt?

Als je klachten hebt is het vrij simpel: je moet minimaal vijf dagen lang in isolatie. Na die vijf dagen mag je pas uit isolatie als je 24 uur klachtenvrij bent geweest.

Wat als je geen klachten hebt maar wel positief test?

Ook dan ga je vijf dagen in isolatie, maar begin je met tellen van de datum van de test. Dat is dag nul. Als je die vijf dagen geen klachten hebt, mag je naar buiten. Krijg je in die vijf dagen alsnog klachten? Dan begin je opnieuw met tellen bij dag nul. Je blijft dus minimaal vijf dagen en maximaal tien dagen in isolatie.

Is er iets onduidelijk?

Check dan de quarantainecheck van de overheid om snel te zien welke situatie en richtlijnen voor jou gelden.