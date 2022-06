Tatenda is gevlucht uit Oekraïne en nu mag hij meelopen met een dierenarts

Tatenda Mascot Makore (38) studeerde in Kiev diergeneeskunde, maar moest net als duizenden anderen vluchten voor de oorlog in zijn land. Nu zet hij zijn studie voort vanuit Sint-Oedenrode en mag hij meelopen bij een dierenarts. "Dat is geweldig, ik mag mee naar boerderijen, bijvoorbeeld dieren controleren op zwangerschappen en ik mag toekijken bij operaties. Er is veel te doen."

In onze provincie zijn op dit moment bijna zesduizend opvangplekken beschikbaar voor mensen die voor de oorlog in Oekraïne zijn gevlucht. Een van die opvanglocaties is het voormalige Rabobankgebouw in Sint-Oedenrode. Sinds mei kunnen daar 104 mensen terecht en de locatie is al zo goed als vol. Tatenda is een van die mensen. Zes jaar geleden verhuisde hij van Nigeria naar Kiev, om diergeneeskunde te studeren. Maar begin mei sloegen hij en zijn vrouw, net als duizenden anderen, op de vlucht voor de oorlog. Niet veel later kwamen ze in de opvangplek in Sint-Oedenrode aan. "Het was geen makkelijke beslissing om te vluchten uit Kiev, maar we moesten daar weg", vertelt Tatenda.

"De oorlog kwam als een verrassing voor ons. We hebben eerst een paar dagen afgewacht, maar toen het leger Kiev naderde, wilden we weg. Het was geen makkelijke beslissing. Het is moeilijk om alles wat je daar opgebouwd hebt achter te laten." Zijn vrouw had al familie in Nederland, Tatenda kende er nog niemand. "De ontvangst hier was erg hartelijk. Het is heerlijk om weer ergens veilig te kunnen slapen, met beide ogen dicht. Het Rode Kruis heeft ons opgehaald van het station, we zijn hier sinds 6 mei. Eten wordt voor ons geregeld, we delen de keuken en badkamer met anderen, maar hebben wel een eigen kamer."

Hij zit nu op de tweede verdieping van het voormalige kantoor van de Rabobank achter een bureau te werken op zijn laptop. Alle meubels uit het oude bankgebouw, staan er nog. Die heeft de opvangplek in bruikleen gekregen. Tatenda zit in zijn laatste jaar van de studie diergeneeskunde. Gelukkig kan hij de studie hier voortzetten, want vanwege de coronapandemie waren zijn lessen al online. Dankzij hulp van de opvangcoördinator, mag Tatenda sinds kort stage lopen in een dierenkliniek, die op zo'n vijf minuten loopafstand zit.

