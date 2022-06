Chimpansee geboren in Beekse Bergen: 'DNA moet uitwijzen wie de vader is'

In safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is een West-Afrikaanse chimpansee geboren. De medewerkers van het park zijn dolgelukkig met het jong. "Het komt niet vaak voor dat een chimpansee in een dierenpark wordt geboren." West-Afrikaanse chimpansees zijn een bedreigde diersoort.

“Zowel met het jong als met moeder Anne Clara gaat het goed”, vertelt hoofd-dierenverzorger Kris Jansen. Wie de vader is, is niet bekend. "Net zoals in het wild leven in onze groepen meerdere volwassenen mannen en vrouwen. Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep en deze dieren kennen geen vaste partner. DNA-analyse moet dus uitwijzen wie de vader is.”

Moeder Anne Clara is met haar 41 jaar al behoorlijk op leeftijd. Daarom verwacht Kris dat dit haar laatste jong zal zijn. "Zeker aangezien de kleine de komende vijf jaar veel ondersteuning van haar nodig zal hebben.”

Bomenkap en stropers

In Afrika verdwijnt steeds meer leefgebied van de West-Afrikaanse chimpansee omdat bossen worden gekapt voor onder meer mijnbouw. Hierdoor neemt het aantal chimpansees in het wild sterk af. Daarnaast hebben de dieren te maken met infectieziekten en stroperij. Er wordt op deze apen gejaagd omdat ze worden gegeten door de bevolking. Ook worden ze gehouden als huisdier.

Een eeuw geleden waren er nog ongeveer twee miljoen chimpansees. Op dit moment zijn er naar schatting nog maar zo'n tweehonderdduizend en dit aantal neemt snel af.

Om deze apensoort in stand te houden is daarom een Europees fokprogramma gestart. Doel van dit programma is zorgen voor gezonde populaties West-Afrikaanse chimpansees in dierenparken. “Dieren in dierentuinen zijn ambassadeurs van hun soortgenoten in het wild", legt Kris uit. "Het komt niet vaak voor dat een chimpansee in een dierenpark wordt geboren. We zijn dan ook erg blij met de geboorte van deze kleine.”

Wit plukje haar

Jonge chimpansees hebben een wit plukje haar vlak boven hun billen. Hierdoor zien volwassen apen in de groep dat deze dieren nog jong zijn. "Zolang jonkies dit witte plukje hebben, vallen ze buiten de hiërarchie van de groep. Ze mogen dan ook meer uithalen dan de oudere dieren in de groep.”

Als ze ongeveer vijf jaar zijn, verdwijnt dit witte plukje haar. Ze moeten zich dan steeds meer aan de regels van de groep houden en worden dan steeds zelfstandiger.