Boeren, stikstof of corona: Brabanders klimmen al decennia op de barricaden

Maatschappelijke onvrede over coronamaatregelen, het stikstofbeleid, wel of geen Zwarte Piet of ander ongenoegen: er wordt weer steeds vaker gedemonstreerd. In Brabant zijn we zeker niet onbekend met actievoeren. Van eind jaren '60 tot half jaren '80 stond onze provincie bol van het activisme. Het Brabants Historisch Informatiecentrum BHIC brengt dat actieverleden nu in beeld.

Het actievoeren kwam in 1968 eigen 'overgewaaid' uit Frankrijk, waar in Parijs studenten felle protesten hielden. In onze provincie groeide het aantal 'aksiegroepen' snel. Krakers, vredesdemonstranten en antimilitaristen, anarchisten, jongeren, feministische en lesbische vrouwen, homoseksuelen, arbeiders en milieuactivisten: allemaal lieten ze zich duidelijk horen.

Je kunt je afvragen waarom er nu geen grote kraakbeweging zoals in de jaren '80 meer is"

Overal in Brabant waren actiegroepen actief. In grote steden lieten krakers van zich horen. In Den Bosch, waar in 1978 de kraaklente begon, werden veel gebouwen bezet. En ook de vredesbeweging was in onze provincie volop actief, met acties tegen de neutronenbom, kruisraketten en militarisering. Pacifisten en milieuactivisten voerden actie bij de militaire vliegbases in de provincie: Volkel, De Peel, Gilze-Rijen, Eindhoven en Woensdrecht.

Thijs de Leeuw is de projectleider van Protest in Brabant. "De aandacht voor het actieverleden in Brabant helpt om de golf van activisme van nu beter te begrijpen. Zo heeft de economische crisis van 2008 heeft een rol gespeeld als oorzaak van de huidige krapte op de woningmarkt. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen waarom er nu geen grote kraakbeweging zoals in de jaren '80 meer is."

"Actievoeren gebeurt nu meer vanuit persoonlijke identiteit."

Een verklaring kan zijn dat de maatschappij nu individualistischer is geworden, denkt De Leeuw: "Wij hebben met veel mensen gepraat. Met oude actievoerders en met activisten van nu. En zij zijn het er over eens dat er vroeger meer solidariteit was. Zo vinden bijvoorbeeld milieu-activisten van nu het heel lastig om veel mensen op de been te krijgen. Actievoeren gebeurt nu meer vanuit persoonlijke identiteit."