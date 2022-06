Het wordt puffen, Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in

Rijkswaterstaat neemt vrijdag en mogelijk zaterdag extra maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen. Vanaf tien uur vrijdagochtend wordt het hitteprotocol in werking gesteld. Dit houdt in dat weggebruikers die tussen tien uur 's ochtends en acht uur 's avonds met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen.

Vrijdag kan de temperatuur oplopen naar 28 tot 31 graden en zaterdag kan volgens Johnny Willemsen van Weerplaza zelfs 34 graden worden. "Met behoorlijk wat zon."

Rijkswaterstaat vindt het onwenselijk dat gestrande weggebruikers bij hoge temperaturen in de zon langdurig op een berger moeten wachten. Daarom zorgt Rijkswaterstaat tijdens zulke hete dagen zo snel mogelijk voor een berger die de weggebruiker naar een locatie met voorzieningen brengt, zoals een tankstation of parkeerplaats. Daar kan dan de schaduw worden opgezocht en zijn water en andere voorzieningen aanwezig.

Het hitteprotocol geldt in de provincies waar volgens het KNMI de temperatuur zal stijgen naar 30 graden of hoger. Vooralsnog geldt het protocol vrijdag voor Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg.

Advies voor automobilisten

Ga je vrijdag of zaterdag de weg op? Dan adviseert Rijkswaterstaat:

Neem dan voldoende drinkwater mee. Door de hitte kan je concentratie afnemen en dat is natuurlijk gevaarlijk.

Ook een paraplu meenemen wordt aangeraden. Die kan als parasol dienen als je bij pech veilig achter de vangrail op een weginspecteur of de berger wacht.

Er kunnen komende tijd ook bermbranden ontstaan door de droogte en de wegdektemperatuur kan flink oplopen. Daarom wordt opgeroepen gerookte sigaretten niet op de weg te gooien.

Hoe lang het warme weer aanhoudt, is nog onduidelijk. Een paar dagen geleden werd gezegd dat het zondag zal afkoelen, maar volgens Johnny van Weerplaza kan het op basis van recente weerkaarten die dag 'nog alle kanten op'. "Misschien halen we ook zondag 30 graden", vertelde hij donderdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Maar het zou ook een stuk koeler kunnen worden, met al vroeg op de dag buien."

