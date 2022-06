PSV gaat weer beginnen, maar waar blijven de nieuwe spelers?

Met de eerste training in het vooruitzicht blijft het bij PSV wachten op de eerste transfers. Een contrast met vorig seizoen toen de selectie halverwege juni al zo goed als rond was. Supporters beginnen zich zorgen te maken maar is dat ook terecht?

Het is nog erg rustig op de transfermarkt en dat is vooral in Eindhoven een groot verschil met vorig jaar. Het afgelopen seizoen had PSV halverwege juni al zo goed als de hele selectie rond. Spelers als André Ramalho, Phillipp Mwene, Marco van Ginkel, Joël Drommel en Davy Pröpper waren al gepresenteerd. Alleen Carlos Vinícius werd later aangetrokken. PSV was er vroeg bij omdat de club ook al vroeg aan de bak moest in de voorronde van de Champions League. Dit seizoen spelen de Eindhovenaren wederom in de voorrondes van het miljoenenbal maar mag het twee weken later beginnen. Het geeft technisch directeur John de Jong de mogelijkheid hoog in te zetten. Zo gaf hij al eerder aan Luuk de Jong terug te willen halen. Daarnaast heeft een doelman ook hoge prioriteit.

Uitgaande transfers

Waar PSV misschien nog geen spelers heeft aangetrokken, moet ook vermeld worden dat er pas één basisspeler is vertrokken, Eran Zahavi. Verder heeft alleen Bruma al een overstap gemaakt, naar Fenerbahce. Sterkhouders Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré en Mario Götze kunnen rekenen op interesse uit het buitenland maar voor alle drie zijn nog geen clubs echt concreet op het moment. Benfica wilde Götze binnenhalen maar de Portugese club wilde volgens diverse media niet voldoen aan de salariseis van de Duitse middenvelder. Daarom zal hij maandag ‘gewoon’ aanwezig zijn bij de eerste training op de Herdgang. Dat geldt nog niet voor Gakpo en Sangaré. Zij speelden de afgelopen weken nog interlands. Ook één van de redenen dat het nog rustig is op de transfermarkt.

