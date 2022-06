Brabander opgepakt voor bedreiging rondom kampioensfeest van Ajax

Een man uit Den Bosch is afgelopen tijd aangehouden voor het online bedreigen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Ook werden twee mannen aangehouden uit Friesland en de Kop van Noord-Holland. De bedreigingen hadden te maken met het besluit om de kampioenshuldiging van Ajax vorige maand niet op het Museumplein te laten plaatsvinden.

De drie verdachten zijn 18 tot 24 jaar oud. Ze plaatsten hun dreigementen op internet. Een andere verdachte van 13 jaar oud uit Culemborg in Gelderland heeft een berisping gekregen van de politie en heeft een excuusbrief geschreven aan Halsema. Hij wordt niet meer vervolgd.

De gemeente Amsterdam maakte op 9 mei na overleg tussen de driehoek bekend dat een huldiging van Ajax in de openbare ruimte, zoals op het Museumplein, niet mogelijk was. Door een groot tekort aan beveiligers kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daarom werd de club uit de hoofdstad uiteindelijk na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op 11 mei gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.

Halsema werd na de bekendmaking over de huldiging bedolven onder dreigementen en deed aangifte. De burgemeester zou naar eigen zeggen ook met de dood zijn bedreigd en dreigementen van seksuele aard hebben ontvangen. Om hoeveel bedreigingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Een aantal andere verdachten wordt binnenkort op het politiebureau verwacht.