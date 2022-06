Konijnen massaal gedumpt: 'We vrezen het ergste voor de vakantie'

Weer een tam konijn dat buiten rondloopt. Sharon van Offeren van Opvangcentrum de Maashorst in Schaijk kijkt er eigenlijk niet van op. De laatste maanden is het continu raak. "We krijgen drie konijnen per week via de Dierenambulances aangeboden."

Malini Witlox Geschreven door

In het opvangcentrum wonen nu 45 konijnen. En de vakantieperiode, een tijd waarin mensen traditiegetrouw veel huisdieren dumpen, is nog niet eens aangebroken. "Het begon in maart, veel konijnen komen uit de Loonse en Drunense Duinen. Veel zijn pasgeboren en ontzettend mager, ze zijn te vroeg bij de moeder weggehaald. Het zijn met name rammen. Van de acht die we er vandaag kregen waren er zes mannetjes, vorige keer waren dat er zeven van de acht." Het opvangcentrum vermoedt dat er in de buurt van de duinen een fokker zit, die minder populaire konijnen buiten loslaat. "Mannetjes moet je laten castreren, dat is duur. Daarom kiezen veel gezinnen voor een vrouwtjeskonijn. Officieel moet je konijnen als mannetje en vrouwtje bij elkaar zetten, maar een fokker zegt dan dat twee vrouwtjes ook samen kunnen." Adoptie

Van Offeren hoopt dat de konijnen een nieuw baasje vinden. "Mensen die een konijn of ander knaagdier willen, weten ons gelukkig goed te vinden. En als niemand ze wil, blijven ze gewoon hier wonen." De opvang krijgt dieren uit heel Oost-Brabant en soms zelfs uit Gelderland. "We zijn de enige opvang die vogels en knaagdieren opvangt. Veel opvangcentra zijn voor katten en honden, die hebben wij juist niet. Mensen nemen soms een huisdier en zijn het dan na een paar maanden of paar jaar beu. Met de vakantietijd op komst, vrezen we het ergste." Al die knaagdieren eten samen wel een heleboel. Hooi, stro, zaagsel, voerbakken kan de opvang dan ook goed gebruiken. Ook mensen die willen helpen met de verzorging van de dieren zijn welkom.