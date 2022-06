Gezin met 3-jarige dochter komt op straat te staan en kan nergens terecht

Over twee weken staan Danny Wijninga en zijn vriendin Suzanne op straat. Samen met hun dochter Romy die net 3 jaar oud is. Momenteel wonen ze in een huurhuis in Bladel, maar doordat ze de huur al drie maanden niet konden betalen, wil de particuliere verhuurder het gezin op straat zetten.

Malini Witlox Geschreven door

De kantonrechter doet op 30 juni schriftelijk uitspraak in de zaakin Eindhoven, vertelt Danny: “Maar de rechter heeft ons vorige week al laten weten dat we er op 1 juli uit moeten. Als we geen kind hadden, dan zou dat niet zo erg zijn. We redden ons wel, slapen in de auto of gaan desnoods naar de daklozenopvang. Maar we hebben een dochter, die moet toch een huis hebben.” De financiële problemen van het gezin begonnen toen de dieselprijs steeg. Samen met zijn vriendin had Danny een koeriersbedrijf. “Dat bedrijf kende pieken en dalen. Sommige maanden verdienden we 7000 euro, soms minder. Maar toen de dieselprijzen stegen, stapten al onze klanten over naar goedkope Oost-Europese bedrijven.” Noodgedwongen trok hij de stekker uit het bedrijf. Maar hij kon de twee leaseauto's alleen inleveren als hij een forse boete betaalde, ook volgde de factuur van de tankpassen. Daardoor kwamen ze in de schuldhulpverlening terecht.

"Een andere betaalbare woning kunnen we door de woningnood niet vinden."

En ze konden dus ook de huur niet meer betalen. “De particuliere woning die we nu huren kost 1027 euro per maand. Voor 200 euro minder kon ik een chalet huren op een Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat was betaalbaar. Het contract was al getekend, maar op advies van de bewindvoerder belde ik nog even met de gemeente Asten. Toen bleek dat ze daar niet mogen wonen, er zou een dwangsom worden opgelegd. Maar een andere betaalbare woning kunnen we door de woningnood niet vinden." Het gezin kan ook niet terecht bij familie. De ouders van Danny zijn overleden en de ouders van Suzanne wonen in een klein rijtjeshuis met een inwonende zoon. Opvallend is dat Suzanne bij de rechtszaak tegen de rechter zei dat ontbinding van het huurcontract goed was. "Dat moesten we van de bewindvoerder zeggen. Hij zag al dat de rechter niet in zou stemmen met langere huur als we niet konden betalen. Waarom dan nog vragen of we langer mochten blijven?," zegt Danny. Danny had ook contact met woningstichting De Zaligheden (WSZ) voor een betaalbaar huurhuis. “Die had gezegd dat een kind nooit op straat zou komen te staan. Al het papierwerk was al ingestuurd, inclusief de informatie over de rechtszaak die de huidige verhuurder had aangespannen."

"Volgens de regels hebben wij niet genoeg binding met Bladel."