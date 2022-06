Jongeren mogen niet zonder ouders komen zwemmen door gebrek aan beveiligers

Niet een tekort aan badmeesters, maar een tekort aan beveiligers zorgt ervoor dat er in zwembad Stappegoor in Tilburg nog maar twee middagen in de week vrij gezwommen kan worden. Op alle andere momenten moeten jongeren hun ouders meenemen naar het zwembad want familiezwemmen mag nog wel.

Juist met deze hoge temperaturen is het dubbelzuur voor jongeren die lekker willen gaan afkoelen in Tilburg. Maar er is een enorm tekort aan goed geschoold beveiligingspersoneel. Daarom kan er alleen op woensdag- en vrijdagmiddag nog maar recreatief gezwommen worden in Stappegoor.

Meisjes lastig gevallen

Sinds een aantal jaren lopen er in zwembad Stappegoor naast badmeesters ook beveiligers rond. Die werden ingehuurd nadat verschillende meisjes door jongens werden lastig gevallen in het water. Na een aantal incidenten is besloten om beveiligers in te zetten bij recreatief zwemmen. Eén per dag, maar bij warm weer en in vakanties twee.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Tilburg werden door personeelstekort beveiligers aangeboden die niet aan de juiste eisen voldeden. "Ze konden zich niet inleven in de groep jongeren die naar het zwembad komt. Vandaar dat ervoor gekozen is om het aantal vrije zwemuren te beperken totdat er genoeg gekwalificeerd personeel is."

Zomervakantie

De gemeente kan niet zeggen hoelang het gaat duren. "We doen er alles aan om het binnen afzienbare tijd opgelost te hebben, want er komt ook snel zomervakantie aan", aldus de woordvoerder.