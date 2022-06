Als international was Carel heel blij met vrijwilligers, nu is hij het zelf

Carel van der Staak zag als keeper van het Nederlandse hockeyelftal en later als trainer en staflid van vertegenwoordigende teams veel vrijwilligers aan het werk. Tijdens La Vuelta staat hij in augustus aan de andere kant, als vrijwilliger doet hij iets terug. En voor de gezelligheid doet hij dat - hopelijk - samen met broer Loek.

“Het is leuk om te doen en belangrijk. Zeker voor evenementen, die kunnen anders niet plaatsvinden. Met alleen betaalde krachten krijg je evenementen niet van de grond”, zegt Loek, die ook als vrijwilliger actief is (geweest) bij de buurtbemiddeling in Den Bosch, slachtofferhulp én de wereldwinkel.

Voor Loek is zijn vrijwilligerswerk bij de Ronde van Spanje niet zijn eerste ‘klus’. “Ik ben begonnen bij het EK atletiek, in 2016. Omdat ik zelf ook uit de atletiek kom, lid ben van een atletiekvereniging.” Hij sloot zich aan bij Eventmakers. De wereldbeker triatlon, handboogschieten in Den Bosch, de Swim Cup in Eindhoven en beachvolleybal in Den Haag volgden.

Loek kan zich vinden in de woorden van zijn broer, hij merkte dat bij eerdere evenementen. “Met het EK atletiek waren we vijf dagen met veertig mensen in de callroom aan het werk. Je bent de hele tijd met elkaar bezig. Vriendengroep is wat overdreven, maar het geeft wel echt een groepsgevoel.”

Woensdag was er een avond waar alle vrijwilligers uitleg kregen. “Dan komen er steeds meer kriebels, ik kijk er naar uit. Het is spannend, want het is de eerste keer. Maar het is vooral ook ontzettend leuk. Iedereen komt met dezelfde insteek bij zo’n evenement terecht. Je probeert op een open, vrolijke en toegankelijke manier een bijdrage te leveren, het heeft een heel erg verbindend karakter.”

"Als keeper van het Nederlandse hockeyteam en later in de begeleiding van het Nederlands elftal heb ik de ondersteuning van vrijwilligers heel vaak ondervonden, in binnen- en buitenland. Ik ben gepensioneerd, op deze manier kan ik wat terugdoen voor al die mensen die mij in die tijd vrijwillig ter wille zijn geweest”, zegt de Bosschenaar.

Carel heeft bij zijn aanmelding aangegeven dat hij graag samen met zijn broer wil werken. “Ik heb het verzoek ingediend, maar weet niet of dat ook kan. Het zou een stuk gezelliger zijn.” Loek zou het ook leuk vinden als ze samen op een post worden gezet. “Zeker als we in een andere stad moeten zijn, dan kunnen we samen reizen. Het is geen must, maar het zou wel echt leuk zijn.”

De organisatie is nog altijd op zoek naar vrijwilligers die op 19, 20 en 21 augustus 2022 willen helpen bij La Vuelta Holanda. Er wordt vooral gezocht naar vrijwilligers voor de parcoursposten. "Als je de koers van dichtbij wilt meemaken is dit een van de leukste functies. Parcoursposten staan namelijk in de start- en finishsteden (Utrecht, Den Bosch en Breda) aan het parcours en tussen de supporters die het peloton zullen aanmoedigen. Parcoursposten zorgen ervoor dat het peloton zo veilig mogelijk kan koersen."