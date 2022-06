Asielopvang is nationale crisis: meer aanmeldcentra en snellere doorstroom

De moeizame opvang van asielzoekers is uitgeroepen tot nationale crisis. Dat maakte het kabinet vrijdag bekend. Ook komt er een speciaal crisisorganisatieteam, dat de snellere opvang en betere doorstroom van vluchtelingen in goede banen moet leiden. "We moeten nu onze verantwoordelijkheid pakken", zegt burgemeester Theo Weterings van Tilburg als lid van het crisisteam.

Het zijn schrijnende beelden die we de afgelopen tijd steeds vaker voorbij zien komen: asielzoekers die op stoelen moeten slapen en te weinig eten en drinken krijgen. En dat allemaal omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is en andere opvangplekken schaars zijn.

Nationale crisis

Daar wil het kabinet nu snel verandering in brengen. Vrijdagochtend, voor aanvang van de ministerraad, was er overleg met verschillende burgemeesters.

Daarbij zat ook de Tilburgse burgemeester Weterings. Hij is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorzitter van de commissie Asiel en Migratie. Vanuit die rol is hij nu betrokken bij het crisisteam, dat de asielopvang in goede banen moet gaan leiden.

"We moeten met z'n allen de problemen zien te voorkomen die we al weken zien in Ter Apel", zegt Weterings. "Daar is zo'n grote toeloop van vluchtelingen, dat ze lang niet allemaal gevestigd kunnen worden. Eén aanmeldcentrum voor het hele land is ook veel te weinig. Dat weten we al jaren en daar moeten we nu verantwoordelijkheid voor nemen."

Snellere huisvesting

Naast extra aanmeldcentra staan er nog meer zaken op de agenda van het crisisteam, legt Weterings uit. "Asielzoekers moet veel sneller doorstromen en niet te lang in een azc blijven hangen. Daarnaast moeten mensen met een verblijfsstatus veel sneller gehuisvest kunnen worden."

Geen makkelijke opgave in de huidige woningmarkt, geeft Weterings toe. "Daarom moeten er snel nieuwe voorzieningen komen voor alle doelgroepen. Denk aan asielzoekers en arbeidsmigranten, maar ook studenten en jongeren die niet langer bij papa en mama willen of kunnen blijven wonen."

Crisisteam

Het landelijke crisisorganisatieteam komt onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er zitten verschillende bewindspersonen in het team, onder wie premier Rutte, minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van der Burg voor Asiel en Migratie. Zij komen vrijdagavond voor het eerst samen.

Volgens minister Yesilgöz is de nieuwe aanpak van groot belang. "We gaan kijken wat er nu moet gebeuren om te zorgen dat we die beelden niet meer zien uit Ter Apel", zei minister Yesilgöz na afloop van de ministerraad. "We willen onder hoge tijdsdruk snel, duidelijke besluiten kunnen nemen."