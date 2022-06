Meisje geschept door auto, slachtoffer met traumaheli naar ziekenhuis

Een meisje op een fiets is vrijdagmiddag rond vijf uur in botsing gekomen met een auto. Dat gebeurde bij een oversteekplaats op de Tuinbouwweg in Made. De tiener raakte gewond. Vanwege de ernst van haar verwondingen werd een trauma-arts met een helikopter naar de plek van het ongeluk gebracht.

Het slachtoffer is met de traumahelikopter onder begeleiding van de arts naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Volgens een 112-correspondent was het meisje niet aanspreekbaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Vanwege het ongeluk is de weg afgesloten.

Foto: Mathijs Bertens/SQ Vision

Foto: Mathijs Bertens/SQ Vision