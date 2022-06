Geen landstitel voor zaalvoetballers FC Eindhoven na tweede ruime nederlaag

FC Eindhoven heeft de strijd om de landstitel verloren van Hovocubo. Nadat zondag de eerste wedstrijd ruim verloren ging (2-6), gingen de Eindhovense zaalvoetballers in de tweede wedstrijd vrijdagavond weer hard onderuit: 8-3.

Trainer Jan Vogels was na de eerste nederlaag teleurgesteld én realistisch. "Het gaat heel lastig worden maar we gaan onze huid duur verkopen. We gaan er alles aan doen om er een derde wedstrijd uit te slepen." Die derde wedstrijd zou er komen als FC Eindhoven vrijdag met een overwinning van het veld zou stappen. De ploeg die als eerste twee overwinningen op zak heeft kroont zich namelijk tot landskampioen.

In de rust van het tweede finaleduel had FC Eindhoven nog volop zicht op de winst. ViaSaid Bouzambou, met 45 doelpunten in 26 wedstrijden topscorer van de Eredivisie, op voorsprong. Nadat Hovocubo binnen drie minuten twee keer wist te scoren, zorgde Jordany Martinus net voor de zoemer met een treffer van dichtbij voor de 2-2 ruststand.

Na rust liep de favoriet voor de winst uit naar 5-2. Zakaria Amrani zorgde voor een heel klein beetje hoop bij de Eindhovenaren, maar de 5-3 werd in dezelfde minuut opgevolgd door een nieuwe treffer van de thuisploeg. Uiteindelijk scoorde Hovocubo nog twee keer, waardoor het duel eindigde in een 8-3 voor de ploeg die in de geschiedenis al zes keer eerder landskampioen werd.