Meisjes onwel tijdens feest Raamsdonksveer: 'Waarschijnlijk vanwege hitte'

Tijdens een feest in Club Oscars in Raamsdonksveer zijn vrijdagavond een paar meisjes onwel geworden. "Waarschijnlijk vanwege de extreme hitte binnen en de warmte buiten", laat een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten.

In Club Oscars trad vrijdagavond Alessio de Martino op, een tieneridool.

Hectiek in de straat

Rond elf uur kwamen volgens een ooggetuige drie ambulances naar de club. Volgens haar was er hectiek in de straat en was dit 'heel heftig om te zien'.

Na een beetje drinken ging het volgens de politiewoordvoerder weer goed met de tieners. "Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis voor controle."

Dit is Alessio de Martino: