Handig met heftrucks? Jong geleerd is oud gedaan

Een graafmachinebehendigheidsspel, een heftruckparcours en zelf je bureaulamp maken. Tijdens de Dag van de Techniek in Heusden gaven verschillende bedrijven een kijkje in de keuken. Het doel: jongeren enthousiasmeren voor een technische studie en baan in de techniek.

Malini Witlox Geschreven door

Op het terrein van installatiebedrijf Breman in Drunen staan verschillende machines. Geen volwassen bestuurders dit keer, maar jonge kinderen zoals de 9 jaar oude Len uit Ravenstein. Met een graafmachine probeert hij een tennisbal van een pion af te pakken. "Het is vooral heel rustig bewegen. Als je in één keer teveel beweegt, gaat het mis", zegt hij. "Ik heb de bal proberen terug te leggen, maar dat ging niet." Het is niet de eerste keer dat hij in een graafmachine zit. "Thuis zit ik weleens op een kleine graafmachine. Maar op zo'n grote wil ik later wel werken."

Patric (14) uit Vlijmen doet liever iets met computers/

Ook Patric (14) uit Vlijmen neemt plaats in de graafmachine om de tennisbal te verplaatsen. "Het was wel heel leuk om die machine te mogen besturen. Maar ik zou er later niet mee willen werken, ik doe liever iets met computers." Met het warme weer zijn veel leeftijdsgenoten naar het strand. "Mijn toekomst is belangrijk, dus ben ik hierheen gekomen."

Hessel (9) zat als kind al bij zijn vader op schoot in de graafmachine.