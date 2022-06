Auto klapt na harde botsing tegen de voorgevel van een huis

Twee auto's zijn op elkaar geklapt op de kruising van de Mommersteeg en de Tuinbouwweg in Haarsteeg. Een van de auto's werd door de botsing gelanceerd en belandde tegen de gevel van een huis.

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag iets voor half twee. De Volkswagen kwam vanuit de Tuinbouwweg en wilde oversteken, maar werd daarbij geraakt door de andere auto. Door die klap werd de Volkswagen gelanceerd, om even verderop tegen een huis tot stilstand te komen.

Ondanks de harde crash, raakte niemand zwaargewond. De inzittenden van de auto's zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Ravage in huis

Hoe hard de klap was, bleek wel door de ravage in het huis. Zo vloog een bankstel naar de andere kant van de woonkamer. De bewoners waren op het moment van het ongeluk niet thuis en komen dus ook met de schrik vrij.