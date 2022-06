Johan bikkelt in de brandende zon om zijn vijver op tijd af te krijgen

Relaxen langs het zwembad, dozen vol ijsjes eten of puffend op zoek naar het koelste plekje in huis. Grote kans dat je zo de hitte probeert te trotseren. Nou, Johan van der Meijde (34) uit Roosendaal niet. Die ploetert dit weekend keihard, zodat zijn vijver op tijd af is.

Veel keuze had Johan niet, vertelt hij. "Aanstaande vrijdag komt de bak van de nieuwe vijver binnen. Daarvoor moest ik nog flink wat graven. Doordeweeks moet ik gewoon werken, dus dit was het moment om nog een flinke eindsprint te maken."

Maar of al dat bikkelen in de felle zon nou zo verantwoord is? "Met een beetje discipline, flink wat water en muziek is het best vol te houden. En ik ben vanochtend extra vroeg begonnen, zodat ik op het warmste moment van de dag even een siësta kon houden. Even op kracht komen."

Inmiddels schiet het al aardig op met de werkzaamheden. "Het einde is in zicht. Wellicht is 'ie straks al klaar." In dat geval weet Johan wel hoe hij zijn avond gaat besteden. "Dan ga ik eens goed zitten voor de Formule 1. Met een pilsje erbij."