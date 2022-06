Vincent Janssen verlaat Mexico voor Belgisch avontuur bij Antwerp

Vincent Janssen keert terug naar Europa. De in Heesch geboren aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij Royal Antwerp. De Belgische club neemt de 28-jarige spits over van het Mexicaanse Monterrey.

Een week geleden stond Janssen in het rood-wit van sv TOP op het trainingsveld bij het Nederlands elftal. De spits speelde een paar dagen later mee in de interland tegen Wales. Voor veel voetbalfans kwam zijn oproep voor het Nederlands elftal als een complete verrassing, ook omdat hij in Mexico qua statistieken geen topindruk maakte.

In het shirt van zijn eerste amateurclub en later in het zwart van het Nederlands elftal liet hij zich weer zien aan het grote publiek. En dat kan hij vanaf nu vaker doen, want de komende jaren speelt hij op het hoogste niveau in België. Janssen kwam eerder uit voor Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. Vooral in zijn eerste jaar in Alkmaar maakte hij veel indruk, hij werd toen met 27 doelpunten topscorer in de Eredivisie.

Janssen, die sinds 2019 in Mexico speelde en daar de titel, beker én de CONCACAF Champions League wist te winnen, komt bij Antwerp meerdere landgenoten tegen. Marc Overmars is directeur voetbalzaken op de Bosuil, terwijl Mark van Bommel de hoofdtrainer is.