Motorrijder overleden na harde botsing met auto in Breda

Een motorrijder is zaterdagmiddag overleden na een harde botsing met een auto in Breda. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op de kruising van de Konijnenberg met de Backer en Ruebweg.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de plek van het ongeluk. Daar landde ook een traumahelikopter. De motorrijder zou nog gereanimeerd zijn, maar dat mocht niet baten. Het is niet duidelijk hoe de bestuurder van de auto eraan toe is.

Wat er precies gebeurd is, onderzoekt de politie nog. Daardoor is de weg voorlopig afgesloten. Aan de zwaar beschadigde auto is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest.