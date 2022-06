Veel drinken en smeren, maar vooral genieten bij Spoorpark Live in Tilburg

Na twee afgelaste edities, vond zaterdag dan tóch voor het eerst Spoorpark Live plaats. Bezoekers van het gloednieuwe Tilburgse festival kregen het wel voor hun kiezen in de brandende zon, maar daar hadden de meesten wel iets op bedacht. "Iets minder alcohol, iets meer water."

Eerder deze week werd al bekend dat de organisatie van Spoorpark Live extra maatregelen zou treffen vanwege de verwachte hitte. "We hebben extra schaduwplekken, watertappunten en een paal met zonnebrand", vertelt Jasper van de Wouw.

En daarmee moet het volgens de medeorganisator helemaal goed komen. "We hebben nog geen calamiteiten gehad vandaag." Daarbij helpt het dat veel bezoekers zelf ook rekening hebben gehouden met de warmte. "We zien veel mensen met een pet. En ze drinken wat minder alcohol en wat meer water. Vanavond als het wat koeler is, draaien we dat weer om", lacht Van de Wouw.