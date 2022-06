Dutchbatter Rob opgelucht na excuses en erkenning: 'Waren warme woorden'

Ze hebben er bijna 27 jaar op moeten wachten, maar zaterdag was het dan toch zover. Premier Rutte maakte excuses aan de Nederlandse militairen van Dutchbat III, die bij de val van Srebrenica waren. Voor het eerst geeft de overheid nu toe dat die militairen op een kansloze missie werden gestuurd.

Een van hen was Rob Ermens uit Helmond. Hij moest in 1995 toezien hoe de moslimsenclave in Srebrenica werd overgenomen door de Serviërs. Die zou laten meer dan 8000 Bosnische moslimmannen vermoorden. Eenmaal terug in Nederland, werd er met beschuldigende vinger naar de Dutchbatters gewezen.