Drie huizen zeer fors beschadigd nadat schuurbrand in Eindhoven overslaat

Een schuurbrand aan de Cornelis Trooststraat in Eindhoven is zondagochtend overslagen naar huizen. Die zijn meteen ontruimd. Het vuur brak rond halfzeven uit. Bij de brand kwam veel rook vrij. Vanwege die rook werd een NL Alert verstuurd.

Het vuur sloeg eerst over van de schuur waar het begon naar vier andere schuurtjes en vervolgens naar zes huizen. Bij drie van deze huizen is de schade volgens de woordvoerder van de brandweer 'zeer fors'. Bij een van deze huizen zou de brand zelfs tot de zolder toe hebben gewoed.

Brand meester

Volgens de woordvoerder was de brandweer het vuur rond acht uur grotendeels meester.

De bewoners van de ontruimde huizen worden buiten opgevangen. Zeker dertig mensen staan naar de ravage te kijken.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel is een bewoner nagekeken door ambulancepersoneel. Die had moeite met ademhalen omdat die rook had ingeademd.

Onderzoek

Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.