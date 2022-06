Miljoenen in de spaarpot bij Woensdrecht, 'We kunnen een stootje hebben'

Economisch staat bijna niemand er zonnig voor, maar toch kon de gemeente Woensdrecht afgelopen jaar met bijna 4 miljoen euro in de plus afsluiten. Dat is te danken aan een strak financieel bereik en door coronacompensatie van het Rijk.

De miljoenen gaan in de reservepot waarmee de financiële weerstand van Woensdrecht “wel een stootje kan hebben”, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal. En dat is nodig, want onzekerheden liggen op de loer. Voorbereiden op onzekerheden

Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Hoewel corona op dit moment naar de achtergrond is verdwenen, moet Woensdrecht zich blijven voorbereiden op onzekerheden, stelt de wethouder. “Nieuwe onverwachte situaties blijven zich voordoen”, voorziet de lokale bewindsman. “Denk bijvoorbeeld maar aan de oorlog in Oekraïne. Dit zal ook bij ons financiële gevolgen gaan krijgen. We zullen daar goed op moeten blijven inspelen.” Zo is er zorg om de toegenomen inflatie, stijgende brandstof- en materiaalkosten en personeelsschaarste in de lokale economie. Dat alles heeft ook zijn weerslag op de gemeente.